Radon. Initiations, défis sportifs et ateliers à la station de trail d'Ecouves

Depuis sa création en 2019, la station de trail du massif d'Ecouves, située à Radon, s'impose comme une référence en matière de sports de nature. Elle propose 7 parcours de tous niveaux de pratique. Les circuits, de 6 à 30km, sont entièrement balisés et accessibles aussi à la randonnée, la marche nordique, le VTT et l'équitation.

Des animations tout l'été

Pour découvrir toutes ces possibilités, une vingtaine d'animations gratuites sont organisées en forêt tout l'été et jusqu'au 28 septembre, dont une large part consacrée au sport : des initiations à la marche nordique, au trail, au VTT et à la course d'orientation, des séances de renforcement musculaire et des sorties trail. Pour les familles sont proposées des randonnées avec âne, une balade de reconnaissance des plantes en journée et une sortie nocturne à la découverte des papillons, ainsi que des séances autour de la construction de cabanes.

Pratique. Programme complet sur cu-alencon.fr. Réservations au 02 33 32 41 02 ou ac@ville-alencon.fr.