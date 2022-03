Alençon. Le premier trail nocturne des Grands ducs

Ce samedi 9 novembre 2019, la toute première édition du trail nocturne des Grands ducs d'Alençon (Orne) se déroulera à Radon, en forêt d'Écouves.

Cette course est organisée par François-Xavier Girault. Cet événement compte des partenaires institutionnels, mais aussi de nombreux autres partenaires privés qui se sont également associés. Quatre-vingts bénévoles seront aussi présents pour assurer le bon fonctionnement de l'événement.

Les partenaires et bénévoles

Trois courses sont au programme de ce trail nocturne : un premier trail de 25 km qui débutera à 19 h, un second de 15 km qui commencera à 19 h 45 et un autre de 8 km qui sera lancé à 20 h 15, sans oublier une randonnée/marche nordique de 8 km qui est également prévue à 19 h. François-Xavier Girault nous a donné plus de détails :

Trois courses et une randonnée

Ce premier trail nocturne des Grands ducs d'Alençon est déjà un succès, puisqu'il n'y a plus de places disponibles pour s'inscrire.

Les courses affichent complet

Chaque coureur devra apporter du matériel afin de sécuriser au maximum la course qui se déroule de nuit.

Le matériel nécessaire pour la sécurité de tous

Toutes les infos sont à retrouver sur le www.traildesgrandsducs.com

