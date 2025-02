Course à pied. Alençon Trail veut créer son école de trail pour les enfants

"Permettre aux enfants de s'évader en verdure", c'est l'objectif de Michel Canet, le président d'Alençon Trail. L'association, créée en 2018 et qui ne cesse de croître avec bientôt une centaine d'adhérents, propose des sorties pour tous les niveaux, du débutant à l'ultra-traileur. Samedi 1er mars, elle organisera son troisième trail nocturne des Alpes Mancelles qui affiche complet avec 1 000 participants, dont certains enfants sur les deux parcours qui leur sont dédiés.

Une séance découverte gratuite

La discipline n'est pas incompatible avec les plus jeunes. "Lors de nos séances pour débutants, des enfants viennent accompagner leurs parents", remarque Michel Canet, qui y voit alors une "piste à explorer" alors que le nombre d'écoles de trail se développe en France. Ainsi, Alençon Trail organise, mercredi 12 février, une séance test pour les enfants afin de leur permettre de découvrir le sport et la station de Radon. "On va faire des ateliers pour les classes d'âge de 7 à 10 ans et 10 à 14 ans", explique le président de l'association avec échauffement et passage d'obstacles avant de se diriger en forêt d'Ecouves. "L'idée, si ça se passe bien, est de proposer des ateliers similaires pendant les vacances scolaires d'avril et d'été", conclut-il.

Pratique. La séance est gratuite, sur inscription au 06 47 65 00 39.