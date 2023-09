Ultra-trail du Mont-Blanc. La normande Blandine L'Hirondel termine troisième chez les femmes

Blandine L'Hirondel a réalisé une performance XXL. La normande, licenciée à l'Alençon Running Club, a terminé troisième féminine de l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), samedi 2 septembre. Elle a fini cette course pour la première fois après 171 km et près de 10 000 mètres de dénivelé, 24h22m50s de course et seulement 28 minutes 06 de repos total.

L'an dernier, elle avait remporté la CCC, une course de 100 km entre Courmayeur, Champex et Chamonix, la petite sœur de l'UTMB. Elle avait battu le record du temps pour les femmes l'an dernier.