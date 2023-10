Alençon. Ces étudiants en podologie ont travaillé sur l'un des trails les plus durs au monde à La Réunion

Un séjour à La Réunion pas comme les autres. 18 étudiants en troisième année de podologie à l'Institut de formation et de recherche en santé (Ifres) d'Alençon se sont rendus sur l'île du mardi 17 au vendredi 27 octobre pour couvrir l'un des trails les plus durs au monde : la Diagonale des Fous. La classe, accompagnée de quatre professeurs, a intégré l'équipe médicale de la course dans le cadre d'un projet de fin d'études.

"On a une grande responsabilité"

Postés sur différents points de ravitaillement avec assistance, ils ont été aux petits soins des pieds des coureurs pendant trois jours. Ils se sont retrouvés face à de grosses ampoules, des douleurs musculaires, des ongles incarnés, des hématomes sous-unguéaux (sous l'ongle) ou encore de l'hyperkératose (appelée communément corne), au point de se demander parfois comment les participants pouvaient continuer de courir.

"C'est complètement différent de ce qu'on peut faire à la clinique ou à l'école", commence Tiphaine Gélébart. "On est face à des sportifs confirmés qui sont prêts à tout pour continuer, donc on doit faire des soins d'urgence pour les soulager de leurs douleurs", explique l'étudiante de 21 ans.

"Ça nous oblige à faire des soins vraiment bien effectués, parce qu'un mauvais soin ou une douleur à la suite de ce que nous avons fait sur eux, ça peut les empêcher de finir leur course. Mais c'est le projet d'une vie, donc on a une grande responsabilité", ajoute Noa Padin, étudiante de 20 ans. Une très bonne expérience pour ceux qui se destinent à poursuivre dans la podologie du sport.