Cotentin. Deux collisions en quelques heures, un motard et un septuagénaire grièvement blessés

Deux accidents se sont produits lundi 20 octobre, dans l'après-midi, sur les routes du Cotentin.

Un motard de 25 ans, grièvement blessé

Une collision entre une voiture et une moto a eu lieu à Cherbourg-en-Cotentin, avenue de Plymouth. Le pilote de la moto, un homme de 25 ans, grièvement blessé, a été médicalisé sur place avant d'être évacué vers le centre hospitalier de la ville. Dans la voiture, une femme est indemne.

Un homme de 71 ans a dû être désincarcéré

A Barneville-Carteret, deux voitures sont entrées en collision sur la route départementale 650. Un homme de 71 ans, blessé grave, a dû être désincarcéré, dans la seconde voiture un homme de 28 ans a été plus légèrement blessé. Tous les deux ont été transportés vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.

