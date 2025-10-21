En ce moment Je reste là Gaëtan ROUSSEL
Cotentin. Deux collisions en quelques heures, un motard et un septuagénaire grièvement blessés

Sécurité. Deux accidents de la circulation se sont produits ce lundi 20 octobre dans le Cotentin concernant un motard de 25 ans, à Cherbourg et un homme de 71 ans, coincé dans son véhicule, à Barneville-Carteret

Publié le 21/10/2025 à 09h13 - Par Thierry Valoi
Deux accidents se sont produits lundi 20 octobre, dans l'après-midi, sur les routes du Cotentin.

Un motard de 25 ans, grièvement blessé

Une collision entre une voiture et une moto a eu lieu à Cherbourg-en-Cotentin, avenue de Plymouth. Le pilote de la moto, un homme de 25 ans, grièvement blessé, a été médicalisé sur place avant d'être évacué vers le centre hospitalier de la ville. Dans la voiture, une femme est indemne.

• A lire aussi. Près de Saint-Lô. Un quinquagénaire grièvement blessé après avoir été éjecté de son tracteur

Un homme de 71 ans a dû être désincarcéré

A Barneville-Carteret, deux voitures sont entrées en collision sur la route départementale 650. Un homme de 71 ans, blessé grave, a dû être désincarcéré, dans la seconde voiture un homme de 28 ans a été plus légèrement blessé. Tous les deux ont été transportés vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.

• A lire aussi. Près d'Avranches. Un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule

