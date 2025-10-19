En ce moment Gimme Love SIA
Près d'Avranches. Un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule

Sécurité. Les pompiers ont porté secours à quatre personnes suite à un accident de voiture près d'Avranches, samedi 18 octobre. Parmi les victimes, un jeune homme de 19 ans est grièvement blessé.

Publié le 19/10/2025 à 13h03 - Par Alexandre Leno
Près d'Avranches. Un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule
18 pompiers étaient sur place pour porter secours aux victimes.

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été appelés, samedi 18 octobre vers minuit, à Ducey-Les-Chéris suite à un accident de la route impliquant un véhicule seul. En tout, l'accident a fait quatre blessés parmi lesquels un jeune homme de 19 ans qui a été éjecté du véhicule au moment du choc.

Ce dernier a été grièvement blessé et emmené à l'hôpital d'Avranches en urgence absolue. L'incident, dont on ignore les circonstances, a fait également trois blessés légers : "deux hommes de 18 et 16 ans, ainsi qu'une jeune femme de 16 ans", indiquent les pompiers. Ces autres victimes ont été conduites également vers le centre hospitalier d'Avranches. 18 pompiers ont fait le déplacement pour porter secours aux victimes. 

Près d'Avranches. Un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule
