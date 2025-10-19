En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
Les Monts d'Aunay. Un poids lourd accidenté déverse sa cargaison de lait dans le Roucamps

Environnement. Une opération antipollution a été menée par les secours, samedi 18 octobre, aux Monts d'Aunay à la suite d'un accident de poids lourd. Un camion transportant du lait a déversé sa cargaison dans le cours d'eau "Le Roucamps". 

Publié le 19/10/2025 à 09h21, mis à jour le 19/10/2025 à 09h22 - Par Alexandre Leno
18 pompiers et sept engins ont été nécessaires pour mener à bien l'opération. 

Les secours ont été appelés, samedi 18 octobre vers 23h50, pour une pollution du cours d'eau "Le Roucamps" aux Monts d'Aunay, après un accident de poids lourd sur la départementale 106. Le camion, victime d'une sortie de route, transportait 12 000 litres de lait. Il a déversé une partie de sa cargaison dans le cours d'eau. Dépêchés sur place, les secours ont alors mis en place un barrage à l'aide de ballots de paille afin de contenir le lait dans le Roucamps. Ce ruisseau alimente la rivière Druance. 

Le conducteur du poids lourd, un homme âgé de 60 ans légèrement blessé, a été conduit vers la clinique du Parc à Caen. En tout, cinq centres de secours ont été mobilisés pour cette opération, soit 18 pompiers et sept engins dont deux véhicules spécialisés en risque chimique.  

