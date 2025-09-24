En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
Groupe hospitalier du Havre. Comment le bloc opératoire réduit son impact sur l'environnement

Santé. Lauréat du label "Green bloc" attribué par l'Agence régionale de santé, le Groupe hospitalier du Havre tente de réduire son impact environnemental par le biais d'actions concrètes, entreprises par les soignants eux-mêmes.

Publié le 24/09/2025 à 09h26 - Par Célia Caradec
Compresses, seringues, lames… Le bloc opératoire est un secteur qui produit beaucoup de déchets. - Célia Caradec

Compresses, lames, seringues, emballages, gants… Dans un hôpital, le bloc opératoire est l'un des services pourvoyeurs de déchets. Ils représenteraient "environ 25% de l'impact environnemental total des établissements de santé", souligne l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. Pour encourager les pratiques qui permettent de réduire cet impact, elle alloue en 2025 une enveloppe de 550 000€ répartie entre 18 établissements, à travers le label "Green bloc", ou "bloc écoresponsable".

Limiter l'usage des produits polluants

Au sein du Groupe hospitalier du Havre (GHH), on n'a pas attendu le lancement de cet appel à projets pour entreprendre des actions. Des infirmiers, aides-soignants, cadres ou encore des médecins sont moteurs pour faire évoluer les pratiques au sein du bloc. "Nous avons par exemple stoppé l'utilisation du desflurane, un agent anesthésique qui est un puissant gaz à effet de serre, ainsi que le protoxyde d'azote, dont les installations étaient pourvoyeuses de nombreuses fuites, par rapport à la quantité utilisée réellement pour les patients", détaille le Dr Etienne Allard, médecin anesthésiste réanimateur.

Dr Allard, médecin anesthésiste

L'accent a aussi été mis sur le tri des déchets, mieux réalisé. Le métal - des lames utilisées en chirurgies aux dosettes de café ! - est recyclé par le biais de l'association Les P'tits Doudous. Le poids de la poubelle dédiée normalement aux DASRI, les déchets de soins à risques infectieux, a lui été divisé par trois entre 2023 et 2024. Pour faciliter le geste de tri, des chariots collecteurs équipés de différents compartiments ont été financés. Reste à convaincre les réfractaires… "On prend le temps d'expliquer aux collègues et de dédramatiser : il vaut mieux ne pas trier que mal trier ! Les réflexes viennent avec le temps. On trie à la maison, pourquoi pas à l'hôpital ?", interroge Constance Piedeloup, infirmière de bloc.

Constance Piedeloup, infirmière de bloc opératoire

Des tenues en tissu

Autre action concrète : l'utilisation de tenues textiles pour les patients qui arrivent debout au bloc opératoire. Lavées au sein de la blanchisserie de l'hôpital, elles permettent d'éviter l'utilisation de tenues à usage unique, qui finissaient à la poubelle.

Dr Allard, médecin anesthésiste

Après avoir reçu 20 000€ pour le premier appel à projets, le Groupe hospitalier du Havre recevra en 2025 30 000€ de l'ARS dans le cadre du projet Green bloc, qui permettront de financer une armoire de stockage de formol ou encore un système d'aspiration des fumées chirurgicales.

