Seine-Maritime. Un camion transportant du nitrate d'ammonium se renverse

Lundi 6 janvier vers 19h40, un poids lourd s'est couché sur le côté sur la RN31 à La Haye, à la frontière entre la Seine-Maritime et l'Eure. Le camion était seul en cause. Il transportait 46 sacs de 600kg de nitrate d'ammonium, un agent explosif puissant utilisé pour les engrais et l'industrie chimique.

Les secours ont dépêché sur place 28 sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en risques chimiques. Aucun déversement du chargement et aucune fuite de carburant n'ont été constatés. Le chauffeur de 24 ans, sorti du poids lourd par ses propres moyens, a été légèrement blessé. Il a été transporté vers le CHU de Rouen. Les sacs ont été transférés sur un autre camion pour pouvoir relever le poids lourd couché. La RN31 a été fermée à la circulation le temps de l'opération.