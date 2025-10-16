En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
[Vidéo] Cherbourg. Sept tonnes de cigarettes de contrebande interceptées à la gare maritime

Sécurité. Sept tonnes de cigarettes de contrebande ont été interceptées à la gare maritime de Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 9 octobre.

Publié le 16/10/2025 à 08h34, mis à jour le 16/10/2025 à 08h46 - Par Thierry Valoi
[Vidéo] Cherbourg. Sept tonnes de cigarettes de contrebande interceptées à la gare maritime
7 tonnes de cigarettes de contrebande interceptées à Cherbourg-en-Cotentin. - Douane française

Les agents de la brigade des douanes de Cherbourg-en-Cotentin ont procédé à un contrôle en gare maritime d'un camion à destination de l'Irlande, jeudi 9 octobre. Ils ont découvert 7 tonnes de cigarettes de contrebande, d'une valeur estimée à plus de 4,5 millions d'euros sur le marché illicite.

Les cigarettes étaient cachées dans un chargement de nouilles et de cannolis siciliens, pour un total de 19 tonnes. Le chargement proviendrait d'un expéditeur tchèque, à destination de l'Irlande, après un passage par les Pays Bas.

Le chauffeur condamné

Le conducteur du poids lourd a été présenté en Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) samedi 11 octobre. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, à une interdiction du territoire français pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 4,5 millions d'euros.

Les cigarettes saisies ont été détruites par incinération à Caen mercredi 15 octobre.

En 2024, la douane française a intercepté 488,7 tonnes de tabac de contrebande, dont 64% via le transport routier. La vidéo ci-dessous nous a été fournie par les douanes.

