Cherbourg-en-Cotentin. La police municipale renforce sa présence sur le terrain

Sécurité. Nouveaux locaux, effectifs, équipements : la police municipale de Cherbourg-en-Cotentin renforce sa présence. Depuis le 15 octobre, elle s'est installée à la mairie de La Glacerie.

Publié le 18/11/2025 à 09h28 - Par Thierry Valoi
La police municipale renforce sa présence à Cherbourg-en-Cotentin. - Illustration

La police municipale de Cherbourg-en-Cotentin renforce sa présence sur le terrain. Depuis le 15 octobre, elle est désormais installée dans de nouveaux locaux, au premier étage de la mairie de La Glacerie. Des locaux sont plus modernes, plus fonctionnels. Cette installation permet non seulement d'améliorer les conditions de travail des agents mais aussi d'accroître leur visibilité et leur présence auprès des habitants.

Effectifs renforcés

Les effectifs vont ainsi être renforcés, ils vont passer de 20 à 22 agents. Les brigades continueront de couvrir l'ensemble de la commune, à pied, à vélo, en scooter, à moto ou en voiture, avec une attention particulière à la circulation, au stationnement et aux actions de médiation.

La municipalité annonce aussi le déploiement progressif de tasers et de caméras piétons, pour renforcer la sécurité des agents et assurer la traçabilité de leurs interventions.

Plages horaires élargies

A partir du 1er janvier, l'organisation évolue : les équipes seront réparties en brigades, avec des plannings élargis de 6h30 à 20h contre 17h30 aujourd'hui. Des horaires élargis pour mieux répondre aux besoins, notamment lors de la fermeture des commerces ou sur certains secteurs qui nécessitent une surveillance renforcée.

