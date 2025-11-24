Cherbourg-en-Cotentin. De nouvelles mesures pour sécuriser le chantier de construction de l'Institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants

Face au risque d'effondrement de la partie supérieure du bâtiment, la Région Normandie engage de nouvelles mesures de sécurisation sur le chantier de l'Institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants (IFSI-IFAS) de Cherbourg-en-Cotentin. Dès ce 24 novembre 2025, les murs en ossature bois du premier étage seront déposés pour une durée estimée à trois semaines.

Lancé en 2017 et financé par la Région avec le soutien de l'Agglomération du Cotentin et de la Ville, le projet devait ouvrir en janvier 2025. Les travaux, commencés en février 2023 et conduits par la SHEMA, ont été fortement perturbés par la liquidation judiciaire de l'entreprise de charpente, puis par l'apparition de fissures sur les poutres en mai 2024, entraînant l'arrêt du chantier.

Exposée aux intempéries et notamment à la tempête Darragh en décembre 2024, la structure s'est progressivement fragilisée. Un cabinet spécialisé a été mandaté pour analyser les désordres, tandis que des expertises juridiques et financières sont en cours pour définir les suites du projet.

En attendant leurs conclusions, le chantier reste suspendu.

Des travaux de sécurisation sont entrepris. - Région