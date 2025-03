Cherbourg-en-Cotentin. Un véhicule saisi par la justice donné à un lycée professionnel pour des cours de mécanique et de carrosserie

Un nouveau véhicule a rejoint la flotte de véhicules du lycée professionnel Sauxmarais de Cherbourg-en-Cotentin, mardi 18 mars. Les élèves pourront s'en servir pour leurs apprentissages en cours de mécanique ou de carrosserie. Cette voiture a été donnée par le parquet de Cherbourg. Elle était auparavant sous main de justice, c'est-à-dire saisi dans le cadre d'une affaire judiciaire.

"Ce sont des élèves en seconde bac pro conduite routière du lycée Arcisse de Caumont à Bayeux, accompagnés de leur enseignant, qui ont procédé au transfert dudit véhicule", précise le parquet.

Eviter des destructions

Il y a un an, le 21 mars 2024, le parquet de Cherbourg a signé des conventions pour donner certains objets placés sous scellés et qui encombrent la justice. Cela permettra aussi de baisser les coûts de gardiennage des véhicules. Le lycée Sauxmarais va récupérer des véhicules à deux ou quatre roues. Des associations comme la Croix-Rouge ou le Secours populaire pourront elles aussi récupérer des objets et ainsi leur donner une seconde vie. "Dans les deux cas, il s'agit de biens ne présentant aucun potentiel de vente et ne pouvant donc pas être remis au Domaine", précise le parquet de Cherbourg.