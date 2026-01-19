Le Havre. Un adolescent déjà connu des services de police interpellé pour conduite sans permis

L'adolescent est déjà connu des forces de l'ordre. Dimanche 18 janvier vers 3h15, une patrouille de police circule dans le quartier de Caucriauville au Havre. Les agents repèrent une voiture à la conduite hasardeuse. A l'intérieur se trouvent cinq personnes. Les policiers reconnaissent le conducteur. Il s'agit d'un jeune de 17 ans, connu des services et qui n'a pas le permis de conduire.

Pas de permis et conduite sous stupéfiants

A la vue des policiers, le jeune va quitter la place du conducteur pour se jeter sur ses passagers arrière. La voiture terminera sa course contre un trottoir, manquant de percuter un poteau.

Après contrôle, l'adolescent n'était toujours pas détenteur du permis de conduire. La voiture, qui ne lui appartenait pas, n'était pas assurée. Il était positif aux stupéfiants.

Le jeune conducteur a été placé en garde à vue et la voiture placée en fourrière. Les quatre passagers (de 15 à 19 ans) ont été laissés libres.