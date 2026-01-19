En ce moment Lemonade Louis TOMLINSON



Le Havre. Un adolescent déjà connu des services de police interpellé pour conduite sans permis

Sécurité. Dans le quartier de Caucriauville, au Havre, une patrouille de police est tombée sur une voiture conduite par un jeune de 17 ans qui n'était pas inconnu des services, et pour cause il n'est détenteur du permis de conduire. En tentant de quitter la place de conducteur, il a percuté un trottoir.

Publié le 19/01/2026 à 13h55 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Un adolescent déjà connu des services de police interpellé pour conduite sans permis
Un adolescent au volant d'une voiture croise des policiers qui le reconnaissent. Le jeune est connu des services de police. - hugopm - Fotolia - hugopm - Fotolia

L'adolescent est déjà connu des forces de l'ordre. Dimanche 18 janvier vers 3h15, une patrouille de police circule dans le quartier de Caucriauville au Havre. Les agents repèrent une voiture à la conduite hasardeuse. A l'intérieur se trouvent cinq personnes. Les policiers reconnaissent le conducteur. Il s'agit d'un jeune de 17 ans, connu des services et qui n'a pas le permis de conduire.

Pas de permis et conduite sous stupéfiants

A la vue des policiers, le jeune va quitter la place du conducteur pour se jeter sur ses passagers arrière. La voiture terminera sa course contre un trottoir, manquant de percuter un poteau.

Après contrôle, l'adolescent n'était toujours pas détenteur du permis de conduire. La voiture, qui ne lui appartenait pas, n'était pas assurée. Il était positif aux stupéfiants.

Le jeune conducteur a été placé en garde à vue et la voiture placée en fourrière. Les quatre passagers (de 15 à 19 ans) ont été laissés libres.

