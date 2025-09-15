Le Havre. A 17 ans, sans permis, elle emprunte la voiture de son frère

Samedi 13 septembre peu avec 1h30, une patrouille de police remarque une voiture tous feux éteints, rue du 329e au Havre.

Elle cale à plusieurs reprises

A la vue des policiers, le véhicule cale à plusieurs reprises. Dans la voiture se trouvent deux jeunes filles. La conductrice est une adolescente de 17 ans, habitant Le Havre. Elle explique avoir emprunté la voiture de son frère. Elle n'avait pas de permis. La jeune fille est certes inscrite à l'auto-école mais elle n'a pas encore passé l'examen. Elle a été placée en garde à vue.