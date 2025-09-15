En ce moment THE SWEET ESCAPE GWEN STEFANI FT AKON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. A 17 ans, sans permis, elle emprunte la voiture de son frère

Sécurité. Une adolescente de 17 ans a été contrôlée, samedi 13 septembre, au Havre, au volant d'une voiture. Si la jeune femme était bien inscrite à l'auto-école, elle n'avait pas encore passé son permis. Elle venait d'emprunter la voiture de son frère.

Publié le 15/09/2025 à 13h57 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. A 17 ans, sans permis, elle emprunte la voiture de son frère
A 17 ans, sans permis, elle se fait contrôler au volant de la voiture de son frère. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Samedi 13 septembre peu avec 1h30, une patrouille de police remarque une voiture tous feux éteints, rue du 329e au Havre.

A lire aussi. Accident mortel à Mortagne-au-Perche. Un homme de 22 ans projeté en dehors de son véhicule après avoir percuté un arbre

Elle cale à plusieurs reprises

A la vue des policiers, le véhicule cale à plusieurs reprises. Dans la voiture se trouvent deux jeunes filles. La conductrice est une adolescente de 17 ans, habitant Le Havre. Elle explique avoir emprunté la voiture de son frère. Elle n'avait pas de permis. La jeune fille est certes inscrite à l'auto-école mais elle n'a pas encore passé l'examen. Elle a été placée en garde à vue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. A 17 ans, sans permis, elle emprunte la voiture de son frère
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple