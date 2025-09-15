Accident mortel à Mortagne-au-Perche. Un homme de 22 ans projeté en dehors de son véhicule après avoir percuté un arbre

Les pompiers sont intervenus peu après 16h30, dimanche 14 septembre, pour un grave accident de la circulation à Mortagne-au-Perche. Seul à bord de son véhicule, un homme de 22 ans a perdu la vie sur la route départementale 930, après avoir percuté un arbre.

Ejecté par le pare-brise

Selon la gendarmerie, le choc a été particulièrement violent. La victime, originaire du Pin-la-Garenne, a été projetée en dehors de son véhicule. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer.