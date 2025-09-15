En ce moment Andy RITA MITSOUKO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Accident mortel à Mortagne-au-Perche. Un homme de 22 ans projeté en dehors de son véhicule après avoir percuté un arbre

Sécurité. Un jeune homme de 22 ans a perdu la vie après avoir percuté un arbre avec son véhicule, dimanche 14 septembre. L'accident s'est produit vers 16h30, à Mortagne-au-Perche.

Publié le 15/09/2025 à 10h50 - Par Martin Patry
Accident mortel à Mortagne-au-Perche. Un homme de 22 ans projeté en dehors de son véhicule après avoir percuté un arbre
Un homme de 22 ans est décédé après avoir percuté un arbre, dimanche 14 septembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers sont intervenus peu après 16h30, dimanche 14 septembre, pour un grave accident de la circulation à Mortagne-au-Perche. Seul à bord de son véhicule, un homme de 22 ans a perdu la vie sur la route départementale 930, après avoir percuté un arbre. 

A lire aussi. Seine-Maritime. Accident sur l'A28, l'autoroute est coupée en direction de Rouen

Ejecté par le pare-brise

Selon la gendarmerie, le choc a été particulièrement violent. La victime, originaire du Pin-la-Garenne, a été projetée en dehors de son véhicule. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Accident mortel à Mortagne-au-Perche. Un homme de 22 ans projeté en dehors de son véhicule après avoir percuté un arbre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple