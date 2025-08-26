Le Havre. Piéton mortellement renversé : une jeune femme poursuivie pour homicide volontaire

C'est une querelle entre automobilistes qui a mal tourné. Samedi 23 août à 18h15, une voiture a renversé un piéton après une altercation. La victime, un homme âgé de 27 ans, a été héliportée au CHU de Rouen. Le jeune est décédé des suites de ses blessures lundi 25 août dans la matinée.

Altercation à un feu rouge

Tout a commencé par une banale altercation. A un feu rouge, la victime a klaxonné la voiture de devant qui ne démarrait pas assez vite à son goût. La conductrice de 21 ans a répondu avec un doigt d'honneur. La victime a alors doublé le véhicule, s'est arrêtée et est descendue de sa voiture pour aller à la rencontre de la conductrice. Cette dernière a démarré en heurtant violemment le jeune homme de 27 ans. Il a été traîné sur le capot sur plusieurs mètres avant de chuter. La conductrice a ensuite pris la fuite. Dans son véhicule se trouvaient également son compagnon et ses deux enfants.

Soizic Guillaume, la procureure du Havre, précise qu'"aucune trace de freinage n'a été constatée. Les témoins présents s'accordent pour indiquer qu'ils n'ont pas vu le véhicule freiner ou ralentir au moment du choc, ni même après".

• A lire aussi. Hérouville-Saint-Clair. Agée de 71 ans, elle refuse d'obtempérer, grille un stop et roule avec 1,10g d'alcool dans le sang

La conductrice dit avoir eu peur

La voiture de la conductrice a pu être identifiée et la mise en cause interpellée dans la nuit de samedi à dimanche. Son compagnon a lui aussi été placé en garde à vue. La femme reconnaît avoir été au volant du véhicule mais elle conteste toute intention d'homicide expliquant avoir paniqué ayant eu peur d'être violentée. Présentée lundi à un juge d'instruction, elle a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire. Son compagnon a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue.