Dieppe. A 14 ans, il emprunte la voiture de son frère pour s'amuser avec des amis sur un parking

Sécurité. Trois adolescents ont été interpellés mercredi 14 janvier à Neuville-lès-Dieppe alors qu'ils conduisaient une voiture sur un parking. L'un d'eux, âgé de 14 ans, l'avait empruntée à son frère.

Publié le 15/01/2026 à 12h12 - Par Gilles Anthoine
Trois adolescents arrêtés pour avoir conduit une voiture sur un parking de Neuville-lès-Dieppe. - Unsplash

Mercredi 14 janvier à 15h40, la police est avertie par un témoin que des jeunes sont en train de conduire à tour de rôle sur le parking de la rue Claude Féron, non loin du collège Albert Camus de Neuville-lès-Dieppe.

Sur place, les agents repèrent quatre jeunes autour d'une voiture, moteur arrêté. Il s'agit d'adolescents de 14 à 16 ans. La voiture appartient au frère du plus jeune qui lui a emprunté sans l'informer.

Trois jeunes ont conduit la voiture à tour de rôle

Le témoin indiquera que trois des jeunes ont conduit la voiture, le jeune de 14 ans et deux de ses amis de 16 ans. Ils ont été arrêtés, ramenés au commissariat et remis à leurs représentants légaux. Le troisième adolescent, de 15 ans, a été laissé libre. La voiture a été immobilisée.

