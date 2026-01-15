Près de Verneuil. Le petit Maël voit le jour… dans le camion des pompiers !

C'est une jolie histoire que rapporte le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure. Mardi 13 janvier, vers 10h30, un équipage de sapeurs-pompiers de Verneuil d'Avre et d'Iton est mobilisé pour transporter une maman du village de Mandres, sur le point d'accoucher, jusqu'à la maternité de L'Aigle.

Les pompiers ont coupé le cordon

Mais le véhicule de secours n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'établissement de santé… Le bébé a vu le jour pendant le transport ! "Tout le monde est sain et sauf et nos sapeurs-pompiers ont même coupé le cordon", précise le SDIS 27.

Prénommé Maël, le nourrisson fait le bonheur de ses parents, Mélissa et Jason, et de sa petite sœur, Eva, âgée de 2 ans et demi.