Près de Caen. Les archives de Françoise Sagan entrent à l'Imec

Elle est une icône de la littérature du XXe siècle, connue notamment pour son romain Bonjour tristesse. Françoise Sagan vivait dans le Calvados, à Equemauville, et est décédée à Honfleur en 2004. Les archives de l'écrivaine se trouvent désormais conservées près de Caen, à l'Imec, l'Institut mémoires de l'édition contemporaine, situé dans l'Abbaye d'Ardenne, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Les sujets de ses romans, pour la plupart adaptés au cinéma, auront fait le succès des œuvres de Françoise Sagan. La psychologie, l'univers mondain ou le scandale ont assuré sa popularité. C'est son fils, Denis Westhoff, qui a choisi de confier ses archives à l'Imec. "On y trouve ses carnets, des manuscrits de poèmes et de chansons, une partie de sa correspondance, quelques croquis, et des textes inédits", se félicite l'institut.