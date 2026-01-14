En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Consommation. KFC annonce qu'un restaurant normand servira désormais uniquement du poulet halal

Société. KFC annonce qu'un de ses restaurants normands, situé en Seine-Maritime, proposera exclusivement du poulet halal à partir du 21 janvier 2026. Cette décision s'inscrit dans une stratégie nationale visant à répondre à une demande croissante des consommateurs. Selon "L'Express Franchise", le restaurant de Rouen Saint-Sever est concerné.

Publié le 14/01/2026 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
KFC passe au poulet halal en Normandie : le restaurant de Rouen Saint-Sever concerné dès janvier 2026. - Illustration - Unsplash

L'enseigne américaine KFC a confirmé qu'une partie de ses restaurants français allait modifier son offre. A compter du 21 janvier 2026, 24 établissements sur les 404 que compte le groupe en France proposeront exclusivement du poulet halal, conforme aux rites musulmans.

Un restaurant KFC concerné en Seine-Maritime, à Rouen

En Normandie, et plus précisément en Seine-Maritime, un établissement est directement concerné par ce changement. Selon les informations relayées par L'Express Franchise, il s'agit du KFC Rouen Saint-Sever, situé avenue de Bretagne, sur la rive gauche de Rouen. A partir du 21 janvier, ce restaurant proposera donc exclusivement du poulet certifié halal, une information qui sera officiellement affichée sur sa page dédiée et sur les supports de communication de l'enseigne.

Une réponse à une demande croissante des consommateurs

KFC justifie ce choix par une volonté claire : s'adapter à l'évolution des attentes alimentaires. L'enseigne explique vouloir "satisfaire une demande croissante d'une partie de la clientèle", tout en affirmant respecter la diversité des choix de consommation.

Ce positionnement n'est pas isolé dans le secteur du fast-food. Ces dernières années, plusieurs chaînes ont fait le choix de développer ou de généraliser une offre halal, parfois accompagnée d'autres changements, comme la suppression de l'alcool.

Le halal, un enjeu stratégique pour les chaînes de restauration rapide

Le marché du halal représente aujourd'hui un levier économique important pour les enseignes de restauration rapide en France. Certaines marques, comme Quick, ont même fait de ce choix un élément central de leur redressement commercial.

Chez KFC, cette phase de test reste volontairement limitée. Tous les restaurants ne sont pas concernés et la communication se fera au cas par cas, directement au niveau local, afin de laisser aux franchisés une marge d'adaptation.

Que signifie "poulet halal" pour les consommateurs ?

La viande halal répond à des règles précises issues de la tradition musulmane. L'abattage doit être réalisé selon un rituel spécifique, par une personne habilitée, avec une invocation religieuse au moment du geste.

Pour les clients du KFC Rouen Saint-Sever, cela signifie que l'ensemble du poulet servi respectera ces critères, sans modification des recettes emblématiques de l'enseigne.

