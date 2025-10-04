Bonne table à Rouen. Amore Mio, un restaurant italien et halal porté par un champion de la pizza

Le rendez-vous est donné au 159 rue Saint-Hilaire, artère très commerçante du vieux Rouen populaire. Le restaurant Amore Mio propose une ambiance chic et élégante dans une petite salle intimiste de 30 places assises. La carte, elle, est très fournie entre les pizzas napolitaines, les pâtes et risottos sans oublier les bruschettas, les salades et les viandes. Je pars sur une formule simple avec entrée et plat pour 18,90€ avec en introduction le carpaccio de bœuf avec une burrata bien crémeuse en supplément puis les "linguine alla carbonara". Repu, je renonce au "dolci" (dessert). La cuisine est tout à fait traditionnelle et le côté fait maison se ressent jusque dans le pain, fait sur place. Pour les plus curieux, la burrata au four et le tiramisu à la pistache sont les spécialités de la maison.

Carpaccio de bœuf et burrata.

Un restaurant italien et halal

Le restaurant a la particularité de proposer "une vraie cuisine italienne tout en respectant le modèle halal", assure le patron Karim Alajourdi, pizzaïolo depuis 20 ans. Le gérant a eu plusieurs expériences dans des pizzerias à Paris et à Rouen dont l'ancien le First également rue Saint-Hilaire. "J'ai été élu meilleur pizzaïolo de Normandie en 2017", lance le Rouennais qui revendique une cuisine de qualité notamment grâce à des produits exclusivement importés d'Italie. "C'est vrai que ce n'est pas local mais nous nous fournissons chez Carniato via le marché de Rungis, ce sont eux qui fournissent le championnat du monde de pizza, précise Karim Alajourdi, à part le frais qu'on achète tous les jours, tous nos produits viennent d'Italie."

Le restaurant s'apprête par ailleurs à retravailler son menu à partir du mois d'octobre en y intégrant de nouveaux plats, dont des fruits de mer et des tartares. Si le midi est relativement calme, il faut réserver le soir vu le peu de couverts disponibles.

Pratique. Ouvert 7/7 jours le midi et le soir à l'exception du vendredi ouvert uniquement pour le dîner. Le soir est sur réservation : 07 58 82 93 41.