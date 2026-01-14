Musique. Jeck & Carla confirment leur complicité musicale avec "La recette"

Avec La recette, Jeck et Carla prolongent l'univers d'Oxygène, leur album commun sorti le 24 octobre dernier. Le titre s'inscrit naturellement dans ce projet avec une pop lumineuse, portée par une mélodie efficace et une ambiance chaleureuse, des ingrédients qui donnent immédiatement envie d'écouter le morceau jusqu'au bout.

Un vrai dialogue musical

Dans La recette, le duo s'intéresse à ce qui fait tenir une histoire à deux. Ajustements, doutes, petits compromis : Jeck et Carla décrivent un chemin fait d'essais, d'erreurs et d'émotions partagées. Le morceau prolonge la complicité déjà perceptible sur M'envoler ou A qui le tour. Leurs voix se répondent, se complètent, et traduisent un vrai dialogue musical. Leur complémentarité, qui faisait déjà la force de leurs précédents titres, apparaît ici pleinement affirmée.

Simplicité et authenticité

Avec La recette, le duo choisit la sobriété. Un choix parfaitement en accord avec l'esprit d'Oxygène, qui confirme l'identité d'un duo capable de faire de la pop à la fois accessible, sincère et durable.