En ce moment RUDE MAGIC!
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Jeck & Carla confirment leur complicité musicale avec "La recette"

Société. Avec "La recette", les chanteurs Jeck et Carla poursuivent leur aventure commune et affirment leur style pop sincère et accrocheur. C'est un titre lumineux qui met en avant leur complicité.

Publié le 14/01/2026 à 18h21 - Par Aline
Musique. Jeck & Carla confirment leur complicité musicale avec "La recette"
Jeck et Carla sont de retour avec "La recette" un single qui confirme leur complicité musicale. Découvrez-le sur "Tendance Ouest" ! - Capture d'écran YouTube - JECK

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec La recette, Jeck et Carla prolongent l'univers d'Oxygène, leur album commun sorti le 24 octobre dernier. Le titre s'inscrit naturellement dans ce projet avec une pop lumineuse, portée par une mélodie efficace et une ambiance chaleureuse, des ingrédients qui donnent immédiatement envie d'écouter le morceau jusqu'au bout.

Un vrai dialogue musical

Dans La recette, le duo s'intéresse à ce qui fait tenir une histoire à deux. Ajustements, doutes, petits compromis : Jeck et Carla décrivent un chemin fait d'essais, d'erreurs et d'émotions partagées. Le morceau prolonge la complicité déjà perceptible sur M'envoler ou A qui le tour. Leurs voix se répondent, se complètent, et traduisent un vrai dialogue musical. Leur complémentarité, qui faisait déjà la force de leurs précédents titres, apparaît ici pleinement affirmée.

Simplicité et authenticité

Avec La recette, le duo choisit la sobriété. Un choix parfaitement en accord avec l'esprit d'Oxygène, qui confirme l'identité d'un duo capable de faire de la pop à la fois accessible, sincère et durable.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Jeck & Carla confirment leur complicité musicale avec "La recette"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple