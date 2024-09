Tendance Live Granville. Jeck, le météore

Jeck s'est d'abord fait connaître avec ses performances sur TikTok, notamment ses reprises, qui ont attiré l'attention des producteurs. Non retenu lors des auditions à l'aveugle de la saison 2023 de The Voice, le trentenaire a fait preuve de détermination et a finalement signé dans le label Play Two. Son premier single, Défaite, dévoilé en février 2023, lui a permis de percer, avec près de deux millions de vues sur YouTube. Suit alors deux reprises et surtout, son second titre, Parapluie, certifié single d'or avec plus de 32 millions de streams. Il vient de sortir Sans toi, dont le clip compte déjà plus d'un million de vues sur YouTube.