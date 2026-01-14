Football (Ligue 1). Le HAC frappe un grand coup avec l'arrivée de Sofiane Boufal

C'est un nom qui parle aux amateurs de ballon rond : Sofiane Boufal s'engage avec le Havre Athletic Club jusqu'à la fin de la saison, annonce le club doyen, mercredi 14 janvier.
Un international marocain
Le Franco-Marocain, formé à Angers et passé par Lille, a aussi une grande expérience des championnats étrangers après être passé par Southampton en Angleterre, Celta Vigo en Espagne, Al-Rayyan au Qatar ou dernièrement l'Union Saint-Gilloise, en Belgique, avec qui il a notamment participé à la Ligue des Champions cette saison.
Ce milieu offensif totalise 99 matchs en Ligue 1, 11 en coupes européennes mais aussi 46 sous les couleurs du Maroc. Il a d'ailleurs été sept fois titulaire avec les Lions de l'Atlas pendant la Coupe du Monde 2022, mais n'a plus été appelé en sélection depuis deux ans.
Un nouveau Ciel & Marine est 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞́. 💾— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 14, 2026
📇 Identité : Sofiane Boufal
⚽ Poste : Offensif
🛬 Provenance : Royale Union saint-gilloise
Bienvenue au Havre Athletic Club Sofiane. 🙋♂️
C'est un joli coup pour le HAC, qui parvient à attirer un joueur d'expérience malgré un encadrement de sa masse salariale imposé par la DNCG. Sofiane Boufal était libre de tout contrat après avoir mis fin à celui qui le liait jusqu'en juin 2026 avec le club bruxellois, il y a quelques jours.
Logbo à Bourg-en-Bresse
Le HAC a également confirmé, mercredi 14 janvier, le départ d'Elysée Logbo vers Bourg-en-Bresse, club de National où évolue déjà, en prêt, Mathéo Bodmer.
Le jeune attaquant formé au Havre, apparu à 11 reprises en L1, jouera dans l'Ain jusqu'à la fin de la saison.
