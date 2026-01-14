En ce moment Roar Katy PERRY
Football (Ligue 1). Le HAC frappe un grand coup avec l'arrivée de Sofiane Boufal

Sport. Le Havre Athletic Club a officialisé, mercredi 14 janvier, l'arrivée du milieu offensif Sofiane Boufal, international marocain révélé à Angers. Un joli coup dans ce mercato hivernal.

Publié le 14/01/2026 à 17h00 - Par Célia Caradec
Sofiane Boulal a joué dans plusieurs clubs étrangers, comme ici avec Southampton en 2017. - Lewis Commons - WikiCommons

C'est un nom qui parle aux amateurs de ballon rond : Sofiane Boufal s'engage avec le Havre Athletic Club jusqu'à la fin de la saison, annonce le club doyen, mercredi 14 janvier.

Un international marocain

Le Franco-Marocain, formé à Angers et passé par Lille, a aussi une grande expérience des championnats étrangers après être passé par Southampton en Angleterre, Celta Vigo en Espagne, Al-Rayyan au Qatar ou dernièrement l'Union Saint-Gilloise, en Belgique, avec qui il a notamment participé à la Ligue des Champions cette saison.

Ce milieu offensif totalise 99 matchs en Ligue 1, 11 en coupes européennes mais aussi 46 sous les couleurs du Maroc. Il a d'ailleurs été sept fois titulaire avec les Lions de l'Atlas pendant la Coupe du Monde 2022, mais n'a plus été appelé en sélection depuis deux ans.

C'est un joli coup pour le HAC, qui parvient à attirer un joueur d'expérience malgré un encadrement de sa masse salariale imposé par la DNCG. Sofiane Boufal était libre de tout contrat après avoir mis fin à celui qui le liait jusqu'en juin 2026 avec le club bruxellois, il y a quelques jours.

Logbo à Bourg-en-Bresse

Le HAC a également confirmé, mercredi 14 janvier, le départ d'Elysée Logbo vers Bourg-en-Bresse, club de National où évolue déjà, en prêt, Mathéo Bodmer.

Le jeune attaquant formé au Havre, apparu à 11 reprises en L1, jouera dans l'Ain jusqu'à la fin de la saison.

