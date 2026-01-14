Football (Ligue 1). Le HAC frappe un grand coup avec l'arrivée de Sofiane Boufal

C'est un nom qui parle aux amateurs de ballon rond : Sofiane Boufal s'engage avec le Havre Athletic Club jusqu'à la fin de la saison, annonce le club doyen, mercredi 14 janvier.

Un international marocain

Le Franco-Marocain, formé à Angers et passé par Lille, a aussi une grande expérience des championnats étrangers après être passé par Southampton en Angleterre, Celta Vigo en Espagne, Al-Rayyan au Qatar ou dernièrement l'Union Saint-Gilloise, en Belgique, avec qui il a notamment participé à la Ligue des Champions cette saison.

Ce milieu offensif totalise 99 matchs en Ligue 1, 11 en coupes européennes mais aussi 46 sous les couleurs du Maroc. Il a d'ailleurs été sept fois titulaire avec les Lions de l'Atlas pendant la Coupe du Monde 2022, mais n'a plus été appelé en sélection depuis deux ans.

Un nouveau Ciel & Marine est 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞́. 💾



📇 Identité : Sofiane Boufal

⚽ Poste : Offensif

🛬 Provenance : Royale Union saint-gilloise



Bienvenue au Havre Athletic Club Sofiane. 🙋‍♂️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 14, 2026

C'est un joli coup pour le HAC, qui parvient à attirer un joueur d'expérience malgré un encadrement de sa masse salariale imposé par la DNCG. Sofiane Boufal était libre de tout contrat après avoir mis fin à celui qui le liait jusqu'en juin 2026 avec le club bruxellois, il y a quelques jours.