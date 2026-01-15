Manche. Cette place dans le centre-ville de Cherbourg est à nouveau accessible aux voitures

La place de la Révolution, dans le centre-ville de Cherbourg, continue sa métamorphose. Depuis le 8 septembre 2025, un chantier était en cours pour démolir quatre immeubles vétustes, acquis par la Ville en 2022 et 2023. La route longeant la place, entre la rue du Port et la Tour Carrée, était bloquée pour faciliter les travaux. Le chantier de démolition touche bientôt à son terme, puisque mercredi 14 janvier, les barrières entourant le chantier ont été retirées. Les voitures peuvent à nouveau circuler sur cet axe.

L'espace libéré doit laisser place à de nouveaux logements. - Julien Rojo

Des blocages ponctuels durant la deuxième partie du chantier

Interrogé, un ouvrier sur place avance que la rue ne devrait être bloquée que ponctuellement durant la deuxième partie du chantier : les travaux de construction de nouveaux logements auront surtout lieu à l'intérieur de l'espace dégagé.