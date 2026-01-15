En ce moment JE TE DETESTE VIANNEY
Manche. Des cagnottes lancées pour soutenir les victimes d'un violent incendie à Cherbourg

Sécurité. Deux cagnottes ont été ouvertes pour soutenir une famille et un traiteur à la suite de l'incendie qui a dévasté un bâtiment, rue de la Paix à Equeurdreville-Hainneville, commune déléguée de Cherbourg, mercredi 14 janvier.

Publié le 15/01/2026 à 10h46 - Par Julien Rojo
Deux cagnottes ont été lancées pour soutenir les victimes de l'incendie rue de la Paix. - Sapeurs-pompiers de la Manche

La solidarité s'organise après un violent incendie, situé rue de la Paix à Equeurdreville-Hainneville, mercredi 14 janvier. Plus d'une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés toute la journée, et même une partie de la nuit, pour maîtriser les fumées dans ce bâtiment. Trois foyers et la toiture ont été dévastés. Des dégâts ont aussi été constatés dans le commerce "Les Délices de Kévin". L'établissement venait d'ouvrir en décembre dernier.

Deux cagnottes pour soutenir les victimes

Une cagnotte a été mise en place pour soutenir le gérant, Kévin Charlotte. Il avait senti des odeurs de plastique et constaté des fumées à l'extérieur du bâtiment au début de l'incendie. "Mon frère a tout perdu dans son entreprise à la suite de l'incendie", précise l'organisateur de la collecte. Le message a aussi été relayé par la section football d'Octeville Hague Sport. "La section football OHS tient à apporter son soutien à notre joueur Kévin Charlotte. N'hésitez pas à partager au maximum !", précise le club sur les réseaux sociaux. Près de 400 euros ont déjà été donnés. Elle est accessible ici. Sur Internet, le gérant confirme avoir perdu son local, mais qu'il va en retrouver un pour poursuivre son activité de traiteur. Il indique avoir "une grosse pensée" pour les locataires de l'immeuble qui ont perdu ce logement.

Une autre cagnotte a d'ailleurs été créée pour soutenir la famille d'une des victimes, Elodie Lozier. "Merci de votre soutien", indique l'organisatrice de la collecte. Elle est joignable ici. Plusieurs donations ont été faites, notamment de personnes ayant travaillé au centre E.Leclerc d'Equeurdreville.

