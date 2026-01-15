Manche. Un violent incendie ravage une menuiserie dans le Cotentin : 54 pompiers mobilisés

Les pompiers du Cotentin ont été fortement mobilisés durant la journée du mercredi 14 janvier. En plus d'un violent incendie rue de la Paix à Cherbourg-en-Cotentin, un autre incendie s'est déclenché en milieu d'après-midi dans une menuiserie à Grosville, près des Pieux.

Les salariés sont tous indemnes

Le feu s'est concentré sur une surface de 500m2, le site en faisant 1 500m2. Dès leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation et à la mise en sécurité de huit salariés de la menuiserie. Ils sont tous indemnes. Lors du bilan à 20h42, 54 pompiers et deux lances à incendie étaient mobilisés pour éteindre le sinistre. Sept véhicules, dont deux fourgons incendie et un poste de commandement mobile, ont aussi été utilisés.