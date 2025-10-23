Caen. L'actrice Josiane Balasko aperçue sur un tournage en centre-ville

Depuis lundi 20 octobre, un tournage est en cours en plein cœur de Caen pour le prochain film de Mohamed Hamidi, qui devrait s'appeler "De la tess à la messe".

Josiane Balasko aperçue près de l'Abbaye-aux-Dames

Mardi 21 octobre, Josiane Balasko a été aperçue en tenue de religieuse place Monseigneur-des-Hameaux. Autour d'elle, un casting prestigieux est prévu : Ilyes Djadel, Fred Testot et Jamel Debbouze figurent également à l'affiche de ce long-métrage qui déploie d'importants moyens de tournage dans la ville.

Le film, encore en production, promet une comédie populaire et offre aux Caennais l'occasion d'apercevoir quelques grandes figures du cinéma français au détour d'une rue.