Caen. Des figurants recherchés pour un film avec Jamel Debbouze et Josiane Balasko

Le prochain film de Mohamed Hamidi intitulé De la tess à la messe sera tourné en partie à Caen. Les rôles principaux sont tenus par Josiane Balasko, Fred Testot, Jamel Debbouze et Ilyes Djadel. Sur la période du 20 au 23 octobre, la production recherche des figurants. Plusieurs profils sont susceptibles d'être retenus : des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant, âgées de 20 à 50 ans, de très jeunes adultes garçons et filles qui pourraient incarner des élèves d'un lycée, ou encore des personnes âgées entre 20 et 70 ans pour incarner différents profils.

Si vous êtes intéressé, envoyez une photo type selfie, vos coordonnés et vos mensurations à l'adresse dltalmcasting@gmail.com.