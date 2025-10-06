En ce moment Back to black Amy WINEHOUSE
Caen. Des figurants recherchés pour un film avec Jamel Debbouze et Josiane Balasko

Culture. Du 20 au 23 octobre, des figurants sont recherchés pour le tournage du film "De la tess à la messe", dans lequel figurent notamment Fred Testot, Josiane Balasko et Jamel Debbouze, à Caen.

Publié le 06/10/2025 à 15h17, mis à jour le 06/10/2025 à 15h52 - Par Lilian Fermin
Caen. Des figurants recherchés pour un film avec Jamel Debbouze et Josiane Balasko
Des figurants de tous âges sont recherchés pour tourner dans un film avec Fred Testot, Josiane Balasko ou Jamel Debbouze.

Le prochain film de Mohamed Hamidi intitulé De la tess à la messe sera tourné en partie à Caen. Les rôles principaux sont tenus par Josiane Balasko, Fred Testot, Jamel Debbouze et Ilyes Djadel. Sur la période du 20 au 23 octobre, la production recherche des figurants. Plusieurs profils sont susceptibles d'être retenus : des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant, âgées de 20 à 50 ans, de très jeunes adultes garçons et filles qui pourraient incarner des élèves d'un lycée, ou encore des personnes âgées entre 20 et 70 ans pour incarner différents profils.

Si vous êtes intéressé, envoyez une photo type selfie, vos coordonnés et vos mensurations à l'adresse dltalmcasting@gmail.com.

