Caen. Participez à un court-métrage pour le 80e D-Day

Silence, ça tourne ! A l'occasion des festivités du 80e anniversaire du D-Day, la Ville de Caen et l'association KinoCaen invitent les habitants à participer à un court-métrage. L'idée ? Que chaque quartier apporte sa pierre à l'édifice pour créer quatre films d'une dizaine de minutes (un par pôle de vie de quartier) sur le thème de la Libération. "Les thèmes et lieux de chaque épisode ne sont pas encore définis", précise Cécile Cottenceau, maire adjointe en charge du tourisme à Caen. Les premiers ateliers d'écriture ont lieu du mercredi 31 janvier au mercredi 21 février. Pour tout renseignement, se rapprocher des pôles de quartier nord-ouest (Chemin Vert), nord-est (Pierre Heuzé), centre et sud-ouest (Venoix) et Rive droite dans le parc Claude Decaen.