[En images]. Les vitrines caennaises bien décorées pour les commémorations

A l'occasion du 80e D-Day, plusieurs agences et commerces caennais ont décoré leur vitrine à l'effigie du Débarquement et de la libération de la Normandie. Dessins, origamis, drapeaux… Chacun rend hommage aux vétérans à sa façon. "Je ne me voyais pas faire autrement", confie Erika Delaune, propriétaire de la boutique Les CaenCaens, située rue Arcisse-de-Caumont. Pour Thierry Mouchel, gérant du magasin Cotilux, "il est d'important d'ambiancer le centre-ville sur cet événement. C'est un devoir de mémoire." Ces décorations ont été réalisées par des professionnels ou les commerçants eux-mêmes, dans le but, aussi, d'attirer l'œil des passants sur les devantures.

Un Boulevard des héros à la Hollywood

Partout dans la ville, 70 commerces ont déposé une étoile portant le nom d'un résistant, d'un militaire ou d'un juif devant leur vitrine, en référence au célèbre Hollywood Boulevard. Ce "Boulevard des héros" a été imaginé et mis en place par l'association Les Vitrines de Caen. "Il y a un symbole à travers le signe de l'étoile", glisse Pierre Delarue, chef de projets de l'association. "On trouvait l'idée originale, d'autant plus qu'il y a quatre étoiles de résistants normands à retrouver à travers un jeu de piste", poursuit-il. Celles et ceux qui compléteront le jeu recevront peut-être, s'ils sont tirés au sort, une récompense.