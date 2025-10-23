Caen. Changement de direction pour la salle de musiques actuelles du Cargö

Après cinq années à la tête du Cargö, la salle de musiques actuelles de Caen, Jérémie Desmet quittera prochainement ses fonctions pour un rapprochement familial.

Arrivé en 2021, il dirigeait l'association Arts Attack, qui gère à la fois le Cargö et le festival NDK. Anciennement appelé Nördik Impakt, ce rendez-vous incontournable des amateurs de musiques électroniques a connu, sous son impulsion, un important renouvellement.

"Un projet culturel ambitieux"

Durant son mandat, Jérémie Desmet a accompagné de nombreux artistes régionaux, soutenu les initiatives locales et renforcé les liens entre le Cargö, les acteurs culturels et le public. Sur les réseaux sociaux, son équipe salue également son engagement pour faire du lieu "un projet culturel ambitieux, et un espace de création et de rencontres, attentif aux transformations de la société."

L'association Arts Attack lance désormais le recrutement de son ou sa future directrice, chargée de poursuivre le projet artistique