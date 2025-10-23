Coupe de France féminine de basket. L'USO Mondeville crée l'exploit et sort Chartres en prolongation

L'aventure continue pour l'USO Mondeville. Les lionnes sont venues à bout de Chartres, pensionnaire de Wonderligue (un niveau supérieur). Une victoire au bout du suspens après deux séances de prolongations.

Mondeville poursuit son parcours en Coupe de France

A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à 69 partout au tableau d'affichage. Le score était de 74-74 à l'issue de la première prolongation. Et c'est dans la deuxième que l'USOM s'est envolé, bien inspiré par la capitaine Joëlly Belleka. Victoire 91 à 84 donc, qui permet donc à Mondeville de poursuivre son parcours en Coupe de France dont le prochain tour est prévu début décembre.