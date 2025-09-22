Basket. L'USO Mondeville lance sa saison par une victoire dans un derby normand

Malgré les blessures qui handicapent l'effectif, l'USO Mondeville n'a pas raté son début de saison samedi 20 septembre. Les Lionnes retrouvaient les parquets pour un premier match officiel chez un voisin normand, face au Rouen Métropole Bihorel Basket, au Kindarena, en Coupe de France. Les Calvadosiennes se sont imposées 61-74 et disputeront les 1/16 de finale.

Désormais, elles peuvent avoir les yeux rivés vers le début du championnat de Ligue 2 féminine, qu'elles commencent à l'extérieur, le 27 septembre. Au menu, un déplacement face à La Tronche-Meylan, en Isère. Le public mondevillais retrouvera ses joueuses à la Halle Bérégovoy le 4 octobre, avec la réception de Cavigal Nice, en championnat.