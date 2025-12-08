Mondeville. Gagnez 2 places courtside avec accès VIP pour le match de basketball USOM - SIG Strasbourg

En ce moment Gabriela KATSEYE
En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au match de basket de l'USO Mondeville qui affrontera l'équipe de Strasbourg le samedi 20 décembre.

Publié le 08/12/2025 à 11h00
À l'occasion de la 13ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe de SIG Strasbourg.

Actuellement, l'USO Mondeville est 8e au classement de la LF2 tandis que Strasbourg est 7e.

Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.

Date : le 20 décembre à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort vendredi 12 décembre.

