Mondeville. Gagnez 2 places courtside avec accès VIP pour le match de basketball USOM - SIG Strasbourg

À l'occasion de la 13ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe de SIG Strasbourg.
Actuellement, l'USO Mondeville est 8e au classement de la LF2 tandis que Strasbourg est 7e.
Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.
Date : le 20 décembre à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville.
⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.
Tirage au sort vendredi 12 décembre.
