Rouen. Gagnez 2 places pour le match de basketball RMB - Vichy

À l'occasion de la 16ème journée du championnat Élite 2 de 2025-2026, venez soutenir l'équipe de Rouen Metropole Basket qui sera opposée à l'équipe de JA Vichy Basket lors du Match de Noël.

Actuellement, le RMB est 16e au classement tandis que Vichy est 6e.

Lors du dernier match à domicile le 5 décembre, l'équipe du RMB s'est imposée 93 à 79 contre l'équipe de Denain.

Date : le 23 décembre à 20h au Kindarena.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort lundi 16 décembre.