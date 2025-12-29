Rouen. Gagnez 2 places pour le match de basketball RMB - Hyères Toulon

À l'occasion de la 18ème journée du championnat Élite 2 de 2025-2026, venez soutenir l'équipe de Rouen Metropole Basket qui sera opposée à l'équipe de Hyères-Toulon.

Actuellement, le RMB est 15e au classement tandis que Hyères-Toulon est 12e.

Lors du dernier match à domicile le 23 décembre, l'équipe de Vichy, classé 6e, a remporté le match 90 à 83 contre l'équipe du RMB.

Date : le vendredi 9 janvier à 20h au Kindarena.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour assister au match, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 2 janvier.