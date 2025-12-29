Mondeville. Gagnez 2 places courtside pour le match de basketball USOM-La Tronche

À l'occasion de la 14ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe de La Tronche Meylan.

Actuellement, l'USO Mondeville est 8e au classement de la LF2 tandis que La Tronche Meylan est 3e.

Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.

Date : le 10 janvier à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville.

Tirage au sort vendredi 2 janvier.