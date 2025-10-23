Mondeville. Gagnez 2 places courtside avec accès VIP pour le match USO Mondeville - Monaco Basket Association

À l'occasion de la 5ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui affrontera l'équipe de Monaco Basket Association à domicile.

L’USO Mondeville (USOM) entre en effet dans cette affiche avec l’ambition affichée de se positionner parmi les prétendantes au haut du classement de la Ligue Féminine 2. C’est l’occasion de confirmer à domicile, de mettre en scène sa maîtrise collective et d’afficher sa solidité devant ses supporters.

Monaco, de son côté, débarque sur le parquet normand avec des armes à affûter, et l’envie d’amener la confrontation à son rythme.

Date : le 25 octobre à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 24 octobre.