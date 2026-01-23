Jeu. "Le Lunch Quiz" : Gagnez votre machine à café expresso portable

Envie de pimenter votre pause déjeuner ? Sur Tendance Ouest, jouez, entre midi et 13h, avec le "Lunch Quiz".

30 secondes. Des questions faciles. Un seul objectif : faire le meilleur score de la pause déjeuner. Pas besoin de réfléchir longtemps. Pas besoin d'être un expert. Il suffit d'écouter, de répondre et de jouer pendant que vous mangez.

Cette semaine, remportez votre machine à café expresso portable. Une véritable machine à café, compacte, rechargeable, compatible capsules ou café moulu.

Le café chaud au bureau, durant la pause déjeuner, dans la voiture, sur un chantier, en déplacement ou même en vacances.

Pour jouer, c'est simple : envoyez QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 fois 75 centimes + coût d'envoi).