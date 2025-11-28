En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre coffret "Plaisirs Gourmands"

Loisir. Jouez au "Lunch Quiz" tous les midis et repartez cette semaine avec votre coffret “Plaisirs Gourmands” pour vivre un instant de plaisirs gustatifs à partager à deux.

Publié le 28/11/2025 à 13h00 - Par Kevin
Jouez au "Lunch Quiz" chaque midi et gagner cette semaine votre coffret “Plaisirs Gourmands” à partager.

Chaque midi, Tendance Ouest pimente votre pause déjeuner avec… le "Lunch Quiz" ! Entre deux bouchées et un café, venez vous amuser en direct avec nous ?

Vous avez 30 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions très simples. Pas besoin d'être incollable en histoire ou en géographie : ce sont des questions du quotidien, du bon sens, des évidences… mais attention au stress du chrono !

Et cette semaine, on vous régale – littéralement.

A gagner : votre coffret “Plaisirs Gourmands”, une invitation à vivre un moment délicieux, seul ou à deux. Au programme :
- Dégustations de champagne ou de spiritueux, (à consommer avec modération)
- Repas gourmands,
- Ateliers culinaires, pâtisserie, chocolat, biscuits…
- Cours de cuisine, brunchs, tapas, burgers…
Bref : plus de 1 200 expériences gourmandes partout en France.

C'est le coffret parfait pour s'offrir un moment qui sort du quotidien, une parenthèse plaisir, un cadeau à partager ou à garder rien que pour vous.

Alors si vous avez envie de vous amuser le midi, et peut-être de vivre une belle expérience gourmande, jouez avec nous et envoyez maintenant QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS).

Le Lunch Quiz, c'est tous les midis… et ça devient vite le moment préféré de la journée

