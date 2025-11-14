En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre calendrier de l'Avent Lindt Lindor

Loisir. Jouez chaque midi au "Lunch Quiz" avec Aline et Kevin et repartez cette semaine avec votre calendrier de l'Avent Lindt Lindor et ses 24 bouchées fondantes.

Publié le 14/11/2025 à 13h00 - Par Kevin
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre calendrier de l'Avent Lindt Lindor
Jouez au "Lunch Quiz" entre 12h et 13h et repartez avec votre calendrier de l'Avent Lindt Lindor ! - Kevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Tendance Ouest met un peu de douceur dans votre pause déjeuner ?

Tous les jours entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur Tendance Ouest et tentez de repartir avec le calendrier de l'Avent Lindt Lindor ! 24 cases à ouvrir, 24 bouchées fondantes signées les Maîtres Chocolatiers Lindt : du chocolat au lait, du noir, du blanc, du caramel… bref, un petit bonheur à savourer chaque jour jusqu'à Noël !

Le Lunch Quiz, c'est LE rendez-vous du midi : un peu de fun, de bonne humeur, et cette semaine… beaucoup de chocolat ! Vous répondez, vous jouez, vous riez, et peut-être que vous repartez avec ce délicieux calendrier Lindor.

Alors, pause sandwich ou salade, peu importe : branchez Tendance Ouest et venez croquer votre moment gourmand entre 12h et 13h !

Pour jouer, vous envoyez QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût du message).

Le Lunch Quiz, c'est votre moment détente, fun et chocolaté… chaque midi sur Tendance Ouest.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre calendrier de l'Avent Lindt Lindor
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple