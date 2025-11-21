France. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre coffret "Secret Santa"

Chaque midi, "Tendance Ouest" pimente votre pause déjeuner avec… "Le Lunch Quiz" ! Entre deux bouchées et un café, venez vous amuser en direct avec nous ?

C'est LE cadeau parfait !

Vous avez 30 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions simples et évidentes. C'est drôle, rapide, cette semaine, vous gagnez votre coffret "Secret Santa" !

C'est LE cadeau parfait pour un Noël surprise réussi : une dégustation gourmande, un atelier vin, un soin bien-être, une pose de vernis, une session de réalité virtuelle, ou une activité sport ou découverte… Vous avez plus de 1 300 expériences au choix dans ce coffret, valables trois ans ! Un vrai moment pour faire plaisir… ou se faire plaisir.

Inscrivez-vous maintenant en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS).