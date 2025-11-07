En ce moment CHANSON SUR UNE DROLE DE VIE GERALDINE NAKACHE ET LEILA BEKHTI
Jeu. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre tasse chauffante USB

Loisir. Cette semaine, en jouant au "Lunch Quiz" avec Aline et Kevin sur Tendance Ouest, vous allez repartir avec votre tasse chauffante USB chaque midi !

Publié le 07/11/2025 à 13h00 - Par Kevin
Cette semaine, remportez votre tasse chauffante USB en jouant au "Lunch Quiz" avec Aline et Kevin.

Chaque midi, Tendance Ouest pimente votre pause déjeuner avec… le Lunch Quiz ! Entre deux bouchées et un café, venez vous amuser en direct avec nous ?

Le principe est très simple : 30 secondes pour répondre à un maximum de questions et pas besoin d'être spécialiste, il s'agit de questions simples. C'est rapide, convivial, et ça met de la bonne humeur durant la pause déjeuner.

Cette semaine, vous pouvez gagner votre tasse chauffante USB (un mug + sa base chauffante). Très pratique : elle garde votre boisson autour de 55°C (la température idéale d'une boisson chaude) en température constante.

– Au bureau, entre deux réunions, le café reste chaud le temps de finir un dossier.
– Sur le chantier ça réchauffe les mains et le corps
– En télétravail, pas besoin de se lever, le thé garde sa chaleur pendant l'appel visio.
– Pour les amateurs d'infusions, l'eau reste à bonne température sans bouillir, idéale pour ne pas “brûler” le thé ou le matcha
– Et pour les frileux de l'hiver, vous pourrez pourquoi pas glisser une petite soupe pour la pause déjeuner

Pour jouer dans la bonne humeur, envoyez dès maintenant le mot QUIZ au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS).

