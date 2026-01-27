En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
Orne. Ils n'avaient plus de professeur de mathématiques depuis près d'un mois : un remplaçant enfin trouvé

Education. Des élèves scolarisés en classe de cinquième et troisième au collège Jacques Brel de La Ferté-Macé n'avaient plus de professeur de mathématiques depuis début janvier. Inquiets, plusieurs parents réclamaient l'arrivée d'un remplaçant.

Publié le 27/01/2026 à 17h50 - Par Martin Patry
Des élèves du collège Jacques Brel, à La Ferté-Macé, n'avaient plus de professeur de mathématiques depuis plusieurs semaines. - Courtoisie

Le mois de janvier se termine mieux qu'il n'a commencé pour plusieurs élèves du collège Jacques Brel, à La Ferté-Macé. Sans professeur de mathématiques depuis la rentrée de janvier, ils ont pu reprendre les cours mardi 27 janvier, à quelques mois des épreuves du brevet.

Les parents inquiets

Lundi 26 janvier, une dizaine de parents se sont rassemblés devant l'établissement pour quémander l'arrivée d'un professeur remplaçant. "Le retard pris dans le programme commençait à les inquiéter, raconte Loïc Vavasseur, principal du collège Jacques Brel. Ils se posaient légitimement beaucoup de questions sur la capacité de leurs enfants à acquérir les compétences nécessaires pour réussir les épreuves de fin d'année", poursuit-il.

Mardi 27 janvier, un remplaçant est finalement arrivé au collège Jacques Brel. "La demande datait de plusieurs jours mais le rectorat a rencontré des difficultés dans le recrutement du personnel. Parfois, cela peut mettre un peu de temps", conclut Loïc Vavasseur, qui assure que le retard pris ces dernières semaines pourra être rattrapé.

