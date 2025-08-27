La Ferté-Macé. Il ne faut acheter que l'agenda et le cartable : la Ville offre les fournitures scolaires à ses écoliers

Une rentrée à petit prix pour les familles de La Ferté-Macé. Pour la rentrée 2025, la Ville offre aux écoliers des écoles publiques des fournitures scolaires. Elles seront distribuées en classe par les enseignants lundi 1er septembre à près de 200 élèves, du CP au CM2, répartis entre l'école Paul Souvray et l'école Jacques Prévert.

Un kit très complet

Le kit se compose d'une trousse avec tout ce qu'elle peut contenir (crayons, stylos, taille-crayon, colle, ciseaux, surligneurs), d'une règle, une équerre et un compas, de cahiers, protège-cahiers, classeurs, intercalaires, feuilles, porte-vues et chemise ainsi que d'une ardoise. Il ne reste à la charge des familles qu'un cartable, un agenda et une boîte de mouchoirs. 45 élèves de grande section recevront également une trousse. Coût total de l'opération : 4 400€.

Les effectifs des écoles publiques attendus pour cette rentrée 2025 se maintiennent à La Ferté-Macé avec 310 élèves répartis entre les écoles Charles Perrault, Paul Souvray et Jacques Prévert.