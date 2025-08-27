En ce moment Next Summer Damiano DAVID
Rouen. Back To School : quand les réseaux sociaux font la mode des fournitures scolaires

Economie. Lundi 1er septembre, c'est la rentrée et certains s'activent à finir leurs préparatifs à Rouen. Stylos, cahiers, classeurs et surligneurs sont les indispensables des fournitures scolaires. Au-delà de l'aspect pratique, ce moment est aussi une partie plaisir pour les élèves, très sensibles aux tendances.

Publié le 27/08/2025 à 12h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Back To School : quand les réseaux sociaux font la mode des fournitures scolaires
Avec l'approche de la rentrée scolaire, le choix des fournitures est souvent guidé par des tendances. - Dylan Dupray

En plein cœur de Rouen, rue des Carmes, de nombreux magasins proposent des fournitures un peu fantaisie avec des agendas à fourrure ou des classeurs couleur turquoise et c'est cette touche tendance qui plaît de plus en plus aux jeunes comme Lina Sekkai, élève en classe de première : "Il y a des thèmes plus mignons comme les pois, les chats, les rayures, des couleurs pastel, qui sont très jolis contrairement aux cahiers bleus flashy qu'on peut retrouver en grande surface."

Les tendances sur les réseaux sociaux qui bousculent la rentrée

Des tendances sur les réseaux sociaux alimentent le plaisir des jeunes d'acheter leurs fournitures scolaires, comme Back To School sur TikTok dont l'idée est de se filmer et de présenter son nouvel agenda, ses nouveaux stylos ou ses nouveaux classeurs. Anissa Leblond l'a constaté avec sa fille, qui rentre en troisième : "Toutes les copines se sont fait des vidéos après l'achat de leurs fournitures pour se montrer à chacune ce qu'elles avaient acheté au niveau des colles, si c'était bien la même marque avec la même effigie." Des préparatifs qui rendent les jeunes totalement enthousiastes à la rentrée, puisque certains commencent leurs achats dès juin, affirme Anissa Leblond.

Selon Matthieu Bohec, responsable du magasin Hema à Rouen, les produits tendances qui fonctionnent le mieux dans les rayons sont "ceux qui vont être un peu plus fun, fantaisie… pour essayer de plaire à tout le monde. Il y a plusieurs thématiques dans notre magasin, une fleur et une café cette année".

Ces achats coup de cœur ne sont pas aussi coûteux qu'on pourrait le penser : comptez environ 5 euros dans les grandes surfaces et plutôt 3 euros pour les entrées de gamme dans ce type de magasin.

