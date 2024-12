Caen. Fournitures scolaires : comment réduire la facture ?

La fin de l'été marque le retour des élèves dans les classes des différentes écoles. Une nouvelle rentrée scolaire qui rime également avec les traditionnelles courses pour les fournitures associées. Beaucoup de familles vont donc se ruer dans les enseignes et tenter de profiter des nombreuses promotions de rentrée. Entre les fameux "deux cahiers achetés, le troisième offert", ou encore les "30% en cagnotte sur votre carte fidélité" que l'on peut apercevoir à l'Intermarché de Caen, toutes les solutions sont envisagées pour faire le plus d'économies possible.

"Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de dépenser plus de 200€ pour la rentrée"

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l'association Familles de France annonce une baisse du coût des fournitures scolaires pour un élève entrant en classe de 6e, avec une diminution de 1,27% par rapport à l'année dernière, portant le montant total à 223,46€. Un coût qui reste assez élevé comme l'évoque Assia Khales, bénévole responsable de la distribution scolaire au sein de la Croix-Rouge à Caen : "Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de dépenser plus de 200€ pour la rentrée. Comme chaque année, nous faisons un appel aux dons de fournitures pour permettre à nos bénéficiaires de faire une rentrée comme tout le monde."

Un appel aux dons qui, forcément, fait des heureux : "Ça soulage beaucoup de parents. Généralement, on peut répondre aux besoins de 200 enfants à chaque rentrée", complète Assia Khales.

Un marché de l'occasion

pour les fournitures

Récupérer les fournitures des autres familles semble être adopté par beaucoup, ce qui laisse une question en suspens : et si le réemploi était une vraie solution ? En tout cas, c'est la solution qu'a trouvée la Coop 5 pour 100 pour "subvenir aux besoins des familles à petit prix", explique Véronique Paumier en charge de la sensibilisation au développement durable et de la communication. Cette dernière explique : "Au sein de la coopérative, on récupère tout type de fournitures qui peuvent servir à nouveau. On a des calculatrices, des stylos, des cartables, de la papeterie et plein d'autres. Cela permet aux gens d'acheter à des prix vraiment réduits et en même temps c'est écologique, car ça ne finit pas à la poubelle." Du deux en un qui plaît et qui a permis à la coopérative de récupérer, en 2023, plus de 2 000kg de fournitures de bureau et de loisirs créatifs. En sept mois, sur l'année 2024, ce sont un peu plus de 1 300kg qui ont déjà été récupérés.

Le réemploi de fournitures, c'est aussi la volonté de l'association Gratiferia qui organise des "fêtes du gratuit" à Caen. Pour ce concept né en 2018, "il s'agit de proposer aux gens plein de fournitures scolaires qu'ils peuvent récupérer gratuitement", explique Aline Sette, coprésidente de l'association. Comme pour la coopérative, Gratiferia récupère des dons et les propose gratuitement à toute personne qui se présente. Une boutique solidaire où l'abus est quasi inexistant : "C'est difficile pour tout le monde, donc c'est ouvert à tous et finalement les gens sont respectueux. Régulièrement, les personnes prennent uniquement ce dont ils ont besoin et ça permet d'avoir entre 200 et 500 personnes sur nos différents événements", précise Aline Sette qui prépare déjà son événement du 29 août.